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Минприроды РФ рекомендовало закрыть свалки от медведей

Минприроды РФ рекомендовало закрыть свалки от медведей

Минприроды РФ рекомендовало властям, где водятся медведи, не допускать доступа хищников к пищевым отходам на свалках, информировать туристов о правилах безопасности на природе, а также своевременно оповещать граждан о выходах зверей к населенным пунктам.

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