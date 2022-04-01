Google профинансирует российскую военную операцию на Украине

Google профинансирует военную спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Речь идёт о деньгах, которые Царьград получил от "Гугла" в качестве неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на YouTube.
Google профинансирует военную спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Речь идёт о деньгах, которые Царьград получил от "Гугла" в качестве неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на YouTube.
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