Царьград

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Google профинансирует российскую военную операцию на Украине

Google профинансирует российскую военную операцию на Украине

Google профинансирует военную спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Речь идёт о деньгах, которые Царьград получил от "Гугла" в качестве неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на YouTube.

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