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Татар-информ

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С начала года участниками тысячи акций «Будет чисто» стали 29 тыс. татарстанцев

С начала года участниками тысячи акций «Будет чисто» стали 29 тыс. татарстанцев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» С начала года республиканское молодежное объединение «Будет чисто» РТ провело более тысячи мероприятий и акций.

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