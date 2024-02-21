Халифат или почему миграция считается большой проблемой в России

Вроде простой вопрос на который есть очевидный ответ. Вопрос: Почему миграция считается большой проблемой в России? Потому что идёт захват нашей Родины иноплеменным, которые хотят установить в России халифат.
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