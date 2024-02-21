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  • Валерий Симоненко
    НЕТ! Эти государственные и есть как раз САМЫЕ БЕЗОБРАЗНЫЕ! Не зря же их уже кроме совсем уж недоразвитых ни кто не см...Мне одному кажетс...
  • Валерий Симоненко
    А вы внимательно послушайте самого Путина (!) и, хотя это (его выступления) уже и ОСТОЧЕРТЕНЕЛО, постарайтесь ВСЛУШАТ...Мне одному кажетс...
  • Николай
    Если бы Россия и Германия объединились в союз - сильнее в мире не было!!! Чего британия и не допускала, стравила нас ...Немцы в России

Халифат или почему миграция считается большой проблемой в России

Халифат или почему миграция считается большой проблемой в России

Вроде простой вопрос на который есть очевидный ответ. Вопрос: Почему миграция считается большой проблемой в России? Потому что идёт захват нашей Родины иноплеменным, которые хотят установить в России халифат.

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