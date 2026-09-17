Премьер Таиланда Чанвиракун посоветовал иностранцам умирать на родине

Премьер-министр, министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун порекомендовал иностранцам, которые живут в Таиланде, умирать на родине.
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