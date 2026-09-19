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ECB: дорогая нефть сама по себе не означает автоматического повышения ставки

ECB: дорогая нефть сама по себе не означает автоматического повышения ставки

Вице-президент Европейского центрального банка Борис Вуйчич заявил Reuters, что рост ожиданий относительно дальнейшего повышения ставок ЕЦБ в значительной степени связан с подорожанием энергии, однако регулятор не будет принимать решение исключительно на основании цен на нефть.

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