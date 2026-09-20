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ВС РФ ведут операцию по расширению зоны контроля в Харьковской области

В Харьковской области продолжаются боевые действия: ведутся бои с целью расширения зоны контроля в районах Петропавловки, Польной, Новоалександровки и Приколотного, а также осуществляются боевые действия с целью освобождения Бузова.

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