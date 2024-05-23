Трамп: «Путин сделает это для меня, но не для кого-либо другого»

Бывший президент Дональд Трамп снова заявил, что репортер Wall Street Journal Эван Гершкович будет освобожден из российской тюрьмы «почти сразу» после ноябрьских выборов — если он победит президента Байдена.
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