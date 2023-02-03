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Патрушев раскритиковал подготовку кадров для авиапрома

Патрушев раскритиковал подготовку кадров для авиапрома

В стране наблюдается недостаток молодых квалифицированных инженеров для авиационной промышленности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Рыбинске на совещании по вопросам кадрового обеспечения российского авиапрома.

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