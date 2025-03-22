Юрист Хаминский предупредил о штрафах за мытье автомобилей в неположенном месте

Юрист Александр Хаминский сообщил, что за мойку автомобиля в неположенном месте может быть наложен штраф в размере до 3,5 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц, передает РИА Новости.
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