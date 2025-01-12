LT: Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

Швейцария готова организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, сообщает газета Le Temps со ссылкой на главу службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.
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