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Добрый Мир

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  • Андрей Павлов
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Злая ирония Судьбы для Британии, или Искусство прогнозирования Путина

Злая ирония Судьбы для Британии, или Искусство прогнозирования Путина

Вчера 23K прочитали Несколько дней назад глава британского МИД Дэвид Кэмерон на выступлении в британском парламенте заявил, что Британия может использовать замороженные российские активы в качестве залога.

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