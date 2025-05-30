В Британии указали на недостаточное количество БПЛА у стран НАТО для ведения войны

Страны военного блока НАТО не имеют достаточно беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и производственных мощностей для их создания в таком количестве, которое было бы необходимо в случае начала потенциальной войны.
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