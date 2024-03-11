Владельцы стартапов назвали e-commerce лучшим вариантом для запуска бизнеса

Каждый четвертый опрошенный основатель компании назвал электронную коммерцию лучшим вариантом для развития бизнеса, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Стартап Академии "Школы управления "Сколково"».
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