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"Ахмат" сжег многомиллионный ЗРК Crotale под Курском дроном за 60 тыс. рублей

Бойцы спецназа "Ахмат" продолжают биться с боевиками ВСУ в Курской области. Как сообщил командир подразделения генерал-майор Апты Алаудинов, в числе уничтоженной за 22 августа военной техники противника есть зенитно-ракетный комплекс Crotale стоимостью девять миллионов евро.

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