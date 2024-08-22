"Ахмат" сжег многомиллионный ЗРК Crotale под Курском дроном за 60 тыс. рублей

Бойцы спецназа "Ахмат" продолжают биться с боевиками ВСУ в Курской области. Как сообщил командир подразделения генерал-майор Апты Алаудинов, в числе уничтоженной за 22 августа военной техники противника есть зенитно-ракетный комплекс Crotale стоимостью девять миллионов евро.