Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия может дожать ВСУ за месяц? О чем напомнил генерал Соболев

Россия может дожать ВСУ за месяц? О чем напомнил генерал Соболев

По данным телеграм-канал "Это ещё не конец", причина противостояния Залужного и Зеленского кроется вовсе не в политических амбициях генерала, или - не только в них.

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Комментарии
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Дима Качусов
со стороны всегда виднее.
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12 час.
Александр Гребнев
Из за америкосов сколько погублено молодых жизней эти твари не унимаются придумывают новое и новое что бы затянуть конфликт
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12 час.
VORON VoronS
У меня предложение .... Нужно чтобы Посейдон вошел в Чат и подписался на США!
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10 час.

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