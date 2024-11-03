В России не будут вводить предельные розничные цены на продукты

Российские власти считают нецелесообразным внедрение административных мер по ограничению розничных цен или наценок на товары первой необходимости, которые подвержены риску увеличения стоимости, следует из протокола совещания по вопросам цен на продукты, прошедшего на прошлой неделе в правительстве РФ.
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