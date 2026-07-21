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Кремниевая долина испугалась “ИИ-коммунизма”

Кремниевая долина испугалась “ИИ-коммунизма”

Набирает обороты ожесточенная война между американскими и китайскими ИИ-моделями. Настоящий гевальт в США вызвал выход новой модели Kimi K3 в Китае, которая на равных конкурирует со многими американскими аналогами.

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