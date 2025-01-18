Почему люди не улетают с верхних полок плацкарта?

Сейчас в плацкартных вагонах многих новых поездов на вторых полках установлены либо защитные сетки, либо ремни, либо откидные ручки, которые выполняют роль защитной боковины, не давая пассажиру улететь вниз с полки, даже если он этого захочет.
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