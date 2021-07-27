Олимпиада. Баскетбол 3x3. Мужчины. Россия уступила Сербии

Во вторник, 27 июля, на Олимпиаде в Токио прошли завершающие матчи группового этапа турнира по баскетболу 3x3 среди мужских команд.
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