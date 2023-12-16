В Татарстане автоинспекторы помогли водителю заблокированного автомобиля

12 декабря наряд ДПС 2 взвода 3 роты ДПС ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан в составе инспекторов ДПС лейтенант полиции Аделя Нусерова и лейтенанта полиции Ильназа Хаматшина, во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения на 131 км автодороги Казань-Оренбург заметил припаркованный на обочине автомобиль «Фольксваген Поло», водитель которого находился рядом с автомобилем.