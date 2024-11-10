Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подставил победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа, приняв решение продлить военное положение в стране 5 ноября.
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