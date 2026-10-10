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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин получил травму в середине матча с «Вашингтоном», ударившись ногой о штангу. Вратарь «Рейнджерс» отбил 13 бросков из 14

Вратарь « Рейнджерс » Игорь Шестеркин не доиграл матч НХЛ с « Вашингтоном » (1:3). На 29-й минуте при счете 1:1 россиянин получил травму правой ноги, ударившись о штангу.

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