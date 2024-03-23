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Земфира, Элвин Грей и другие по разному высказались о теракте в «Крокусе»

Многие эстрадные деятели и личности из Башкирии выразили свои соболезнования в связи с трагедией в московском концертном зале Crocus City Hall, где, по данным следственного комитета, погибли 133 человека.

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