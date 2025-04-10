«Не тыкай пальцем»: Зеленский оценил поведение Бессента при подписании сдел

Зеленский назвал Украину не третьесортной страной после сорвавшейся сделки с СШПрезидент Украины Владимир Зеленский объяснил, что 12 февраля не стал подписывать сделку по полезным ископаемым, в немалой степени из-за подхода главы Минфина США Скотта Бессента, пишет издание «Общественное».