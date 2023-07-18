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Мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова

Мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова

Огонь не разгорелся, мавзолей не пострадал.фото: wikipedia.org/L-BBE, CC BY 3.0--> В столице задержан мужчина, который попытался поджечь Мавзолей Ленина, сообщили 18 июля в правоохранительных органах.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Мля, идиотов всё больше на просторах страны! А пишущие идиоты почему-то даже не задумываются, что идиоты, бросающие &quot;коктейли Молотова&quot;, появляются ещё и потому, что читают ими написанное! Вот уже один из таких перешёл от &quot;сталинских&quot; репрессий к &quot;ленинским&quot;! Может дальше пойдём? Вспомним &quot;Кровавое воскресенье&quot;, &quot;Ленский расстрел&quot;? Не хотим? Интересно, почему?
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3 час.
Владимир Михальков
В СССР у мавзолея был пост №1 и делать подобные пакости ни кому в голову не приходило! Сейчас пост №1 охраняет газовую горелку на могиле неизвестного солдата что в прочем тоже важно иначе дебилы будут на ней шашлыки жарить как это уже на раз бывало в других городах Героях потому что там постов не было! В СССР за подобное кощунство прямо на месте мог произойти естественный отбор!
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3 час.
Ирина52
Это ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Как и закрытие Мавзолея. К сведению особо грамотных, не надо приписывать Ленину БЕЛЫЙ ТЕРРОР и ЖЕРТВЫ ИНТЕРВЕНЦИИ. Красный террор был ОТВЕТОМ на на беспредел Запада и их пособников из Белой армии. А ссылаться надо не на ППС (55 томов, типа ищи ветра в поле), а на конкретный том и страницу, и учитывать КОНТЕКСТ. Спросите сегодня  не только участников СВО, но и жителей Донбасса, намерены ли они проявлять снисходительность к бандеровцам? Так же Ленин  и люди его времени относились к белым и интервентам.
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1 час.

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