Огонь не разгорелся, мавзолей не пострадал.фото: wikipedia.org/L-BBE, CC BY 3.0--> В столице задержан мужчина, который попытался поджечь Мавзолей Ленина, сообщили 18 июля в правоохранительных органах.
Мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Каулин
Мля, идиотов всё больше на просторах страны! А пишущие идиоты почему-то даже не задумываются, что идиоты, бросающие "коктейли Молотова", появляются ещё и потому, что читают ими написанное! Вот уже один из таких перешёл от "сталинских" репрессий к "ленинским"! Может дальше пойдём? Вспомним "Кровавое воскресенье", "Ленский расстрел"? Не хотим? Интересно, почему?
Ответить
3 час.
Владимир Михальков
В СССР у мавзолея был пост №1 и делать подобные пакости ни кому в голову не приходило! Сейчас пост №1 охраняет газовую горелку на могиле неизвестного солдата что в прочем тоже важно иначе дебилы будут на ней шашлыки жарить как это уже на раз бывало в других городах Героях потому что там постов не было! В СССР за подобное кощунство прямо на месте мог произойти естественный отбор!
Ответить
3 час.
Ирина52
Это ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Как и закрытие Мавзолея. К сведению особо грамотных, не надо приписывать Ленину БЕЛЫЙ ТЕРРОР и ЖЕРТВЫ ИНТЕРВЕНЦИИ. Красный террор был ОТВЕТОМ на на беспредел Запада и их пособников из Белой армии. А ссылаться надо не на ППС (55 томов, типа ищи ветра в поле), а на конкретный том и страницу, и учитывать КОНТЕКСТ. Спросите сегодня не только участников СВО, но и жителей Донбасса, намерены ли они проявлять снисходительность к бандеровцам? Так же Ленин и люди его времени относились к белым и интервентам.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии