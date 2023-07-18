Мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова

Валерий Каулин Мля, идиотов всё больше на просторах страны! А пишущие идиоты почему-то даже не задумываются, что идиоты, бросающие "коктейли Молотова", появляются ещё и потому, что читают ими написанное! Вот уже один из таких перешёл от "сталинских" репрессий к "ленинским"! Может дальше пойдём? Вспомним "Кровавое воскресенье", "Ленский расстрел"? Не хотим? Интересно, почему?

Владимир Михальков В СССР у мавзолея был пост №1 и делать подобные пакости ни кому в голову не приходило! Сейчас пост №1 охраняет газовую горелку на могиле неизвестного солдата что в прочем тоже важно иначе дебилы будут на ней шашлыки жарить как это уже на раз бывало в других городах Героях потому что там постов не было! В СССР за подобное кощунство прямо на месте мог произойти естественный отбор!