Экстремально высокое атмосферное давление накроет Брянскую область

Специалисты предупреждают: столь резкий скачок может сказаться на самочувствии даже здоровых людей. Возможны головные боли, слабость, головокружение, а у метеозависимых –приступы удушья и проблемы с артериальным давлением.
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