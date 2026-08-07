Трамп раскритиковал устройство выборов в США

Президент США Дональд Трамп в интервью Punchbowl News назвал выборы в США "полным бардаком". Политик подчеркнул, что хотел бы, чтобы на выборах требовали предъявить удостоверения личности с фотографией как доказательство гражданства.
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