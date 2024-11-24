Мадина получила маткапитал, а русский остался без денег. Хомяков пояснил, как работает закон о гражданстве

Царьград ФОТО: Коллаж Царьграда В сети разгорелся скандал после публикации видео, в котором гражданка Таджикистана, стоящая в очереди в МФЦ, прямо заявила, едва разговаривая по-русски, что приехала за оформлением пособий.
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