Есть артисты, чьи имена со временем превращаются в нечто большее, чем просто строчка в афише. Они становятся частью коллективной памяти, а их судьба — предметом бесконечных разговоров.
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