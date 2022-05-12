Финская Fortum, владеющая крупными энергоактивами в ХМАО и Тюменской области, объявила об уходе из России

Финская государственная энергетическая компания Fortum уйдет из России, говорится в ее отчете. «Вдобавок к ранее объявленной приостановке инвестиций и финансирования наших российских подразделений мы решили начать контролируемый уход с российского рынка», – заявили в Fortum.
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