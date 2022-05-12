Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    Тех кто за это отвечает за разруху-гнать с должностей,отдать под следствие,под суд и в тюрьму с конфискашкой.В вотчине «Сургут...
  • Дмитрий Бакланов
    Им надо прибыль за рубеж выводить, кто был против вывода прибыли за рубеж? Вот этот и угрожает. Не дает, понимаешь, г...Нефтесервисная ко...
  • Бендер Задунайский
    Вам то кто кроме пиндосов угрожает ?Нефтесервисная ко...

Финская Fortum, владеющая крупными энергоактивами в ХМАО и Тюменской области, объявила об уходе из России

Финская Fortum, владеющая крупными энергоактивами в ХМАО и Тюменской области, объявила об уходе из России

Финская государственная энергетическая компания Fortum уйдет из России, говорится в ее отчете. «Вдобавок к ранее объявленной приостановке инвестиций и финансирования наших российских подразделений мы решили начать контролируемый уход с российского рынка», – заявили в Fortum.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх