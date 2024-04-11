Израиль запросил у США экстренные поставки генераторов и спутниковых телефонов

США, Великобритания и Израиль уже спланировали бомбардировки Ирана. Не зря же американское агентство Bloomberg и другие западные СМИ хором твердят, что в Вашингтоне считают удар по Израилю со стороны Тегерана и его союзников неизбежным.
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