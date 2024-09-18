В КНР объявили о повышении пенсионного возраста

Пекин. КНР. Китайцы начнут выходить на пенсию позднее. Решение об этом принял постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
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