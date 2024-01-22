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Песков: У РФ нет понимания, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине

Песков: У РФ нет понимания, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине

Россия не представляет, каким образом предвыборные обещания бывшего американского лидера Дональда Трампа по оперативному урегулированию конфронтации на украинской территории могут быть исполнены, контактов по данному вопросу не осуществлялось.

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