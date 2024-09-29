БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Звезда Балтийского побережья

Звезда Балтийского побережья

Десант в Пиллау – одна из самых героических страниц истории войны. Штурм Пиллау станет самым жестоким сражением Восточно-Прусской операции: на полуострове, куда вёл перешеек шириной 1–2 километра, было сосредоточено до 70 тысяч немецких солдат.

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