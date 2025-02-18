Началось внедрение в практику методики борьбы с фантомными болями «Зеркало ФаБо»

Специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова начали внедрение в практику новой методики борьбы с фантомными болями у пациентов, потерявших конечности.
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