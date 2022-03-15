Эксперт предсказал популярность туров по странам СНГ

Страны СНГ и дополнительно Иран имеют большие шансы на развитие туризма в текущих условиях. О возможном интересе россиян к поездкам в неизведанные ранее страны рассказал радио Sputnik председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.