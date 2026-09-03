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Воронежские новости

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Цены на топливо в очередной раз выросли в последнюю неделю лета в Воронежской области

Цены на топливо в очередной раз выросли в последнюю неделю лета в Воронежской области

Сильнее всего выросла цена на высокооктановый бензин АИ-98 и выше — почти на 1%. Литр АИ-98 и выше в среднем стоил 111,71 рублей.

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