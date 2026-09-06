Жителей Поморья призвали проверить данные о своих объектах недвижимости

Речь идёт о зданиях, квартирах, земельных участках и других объектах, права на которые возникли до 1998 года или сведения о которых не были своевременно внесены в реестр.
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