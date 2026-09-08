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МОСИНФОРМ

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Более 120 т гуманитарных грузов доставили в зону СВО с начала года активисты северо-востока столицы

Более 120 т гуманитарных грузов доставили в зону СВО с начала года активисты северо-востока столицы

С января жители Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы вместе с районными управами и волонтерскими организациями муниципальных образований собрали для передовой свыше 120 тонн гуманитарных грузов.

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