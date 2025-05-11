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В Стамбул ехать придётся: Перестановки в Ми-6 нарушили плана Киева. "Крыши" Зеленского больше нет

В Стамбул ехать придётся: Перестановки в Ми-6 нарушили плана Киева. "Крыши" Зеленского больше нет

В Ми-6 произошли кадровые перестановки, которые серьёзно нарушили планы Киева. В отставку отправили "крышу" нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, с помощью которого украинское правительство могло рассчитывать на срыв переговоров.

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