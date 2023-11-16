Галина Шеларь: "Цифровизация – это не всё, что облегчает ведение бизнеса"

Лёгкость ведения бизнеса в Молдове должна оцениваться не только по снижению уровня бюрократии, лёгкости процедур открытия или закрытия компаний, но и по таким важным показателям, как качество защиты собственности, наличие квалифицированной рабочей силы, стоимость энергоресурсов.