Галина Шеларь: "Цифровизация – это не всё, что облегчает ведение бизнеса"

Лёгкость ведения бизнеса в Молдове должна оцениваться не только по снижению уровня бюрократии, лёгкости процедур открытия или закрытия компаний, но и по таким важным показателям, как качество защиты собственности, наличие квалифицированной рабочей силы, стоимость энергоресурсов.
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