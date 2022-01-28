Медведев рассказал о ключевой проблеме России

Заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев сообщил, что бедность населения является главным вызовом для властей России, так как именно с данной трудностью связаны риски роста преступности, коррупции и проблемы сохранения здоровья россиян.
Заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев сообщил, что бедность населения является главным вызовом для властей России, так как именно с данной трудностью связаны риски роста преступности, коррупции и проблемы сохранения здоровья россиян.
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