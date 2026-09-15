Путин уже не поможет. Америка на грани взрыва: масла дают не более двух упаковок в руки. Трамп "проклял" вслух Зеленского

Средняя цена дизеля в США впервые в истории превысила шесть долларов за галлон. На этом фоне президент США заявил, что украинские удары по русским нефтеперерабатывающим заводам создают нехватку дизельного топлива на мировом рынке.
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