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Воронежские новости

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В ДТП в Борисоглебске погиб шестнадцатилетний мотоциклист

В ДТП в Борисоглебске погиб шестнадцатилетний мотоциклист

Трагедия случилась накануне, около 21:15 в Борисоглебске. По предварительным данным, 48-летний местный житель на автомобиле «Датсун Он-До» при повороте налево нарушил очередность проезда, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Рейсер» под управлением 16-летнего жителя Грибановского района, не имевшего водительского удостоверения.

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