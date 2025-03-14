В ДТП в Борисоглебске погиб шестнадцатилетний мотоциклист

Трагедия случилась накануне, около 21:15 в Борисоглебске. По предварительным данным, 48-летний местный житель на автомобиле «Датсун Он-До» при повороте налево нарушил очередность проезда, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Рейсер» под управлением 16-летнего жителя Грибановского района, не имевшего водительского удостоверения.