«Убить в Грузии русофобию»: премьер-министр страны призвал бороться с разжиганием ксенофобии

В эфире телеканала «Рустави-2» премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обозначил двойную задачу: искоренить русофобию, которую он приписывает радикальной оппозиции, и одновременно сохранить прагматичный и принципиальный курс в отношениях с Москвой.