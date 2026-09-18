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«Убить в Грузии русофобию»: премьер-министр страны призвал бороться с разжиганием ксенофобии

«Убить в Грузии русофобию»: премьер-министр страны призвал бороться с разжиганием ксенофобии

В эфире телеканала «Рустави-2» премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обозначил двойную задачу: искоренить русофобию, которую он приписывает радикальной оппозиции, и одновременно сохранить прагматичный и принципиальный курс в отношениях с Москвой.

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