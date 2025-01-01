ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как выбраться из православия?

Как выбраться из православия?

30 лет. Много лет была тяжёлая депрессия, лет 9-10, только год назад начала лечить у врача. Стало намного легче, но позади потерянные годы! Негативно повлияло православие, верила и полностью свою жизнь подстроила под религию Сейчас сильно жалею об этом.

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Комментарии
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Сергей Петров
Несомненно, прошлого не изменить, но надо стремиться хотя бы его знать...
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3 час.
В
Воробей
Без достаточно широкого кругозора номинальные знания не очень просвещают. В частности, если не иметь адекватной концепции о причине необходимости внедрения христианства на определённых территориях, это смотрится чем-то фривольным и не обязательным. А вот если понимать, что христианство УМЫШЛЕННО имеет такую структуру, что оно АВТОМАТИЧЕСКИ провоцирует тенденцию массовую потерю веры с ростом грамотности населения, тогда становится понятным невозможность появления и всё более ускоряющегося прогресса техногенной цивилизации без этого нововведения. А если в Плане была предусмотрена возможность появления техногенной цивилизации, тогда становится понятным необходимость христианства, хотя бы по одной этой причине, хотя есть и другие.
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3 час.
Майя Majesty
Опять чирикает пиз...бол
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2 час.

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