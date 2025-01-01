Как выбраться из православия?

В

Воробей

Без достаточно широкого кругозора номинальные знания не очень просвещают. В частности, если не иметь адекватной концепции о причине необходимости внедрения христианства на определённых территориях, это смотрится чем-то фривольным и не обязательным. А вот если понимать, что христианство УМЫШЛЕННО имеет такую структуру, что оно АВТОМАТИЧЕСКИ провоцирует тенденцию массовую потерю веры с ростом грамотности населения, тогда становится понятным невозможность появления и всё более ускоряющегося прогресса техногенной цивилизации без этого нововведения. А если в Плане была предусмотрена возможность появления техногенной цивилизации, тогда становится понятным необходимость христианства, хотя бы по одной этой причине, хотя есть и другие.