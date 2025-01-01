30 лет. Много лет была тяжёлая депрессия, лет 9-10, только год назад начала лечить у врача. Стало намного легче, но позади потерянные годы! Негативно повлияло православие, верила и полностью свою жизнь подстроила под религию Сейчас сильно жалею об этом.
Как выбраться из православия?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Петров
Несомненно, прошлого не изменить, но надо стремиться хотя бы его знать...
Ответить
3 час.
В
Воробей
Без достаточно широкого кругозора номинальные знания не очень просвещают. В частности, если не иметь адекватной концепции о причине необходимости внедрения христианства на определённых территориях, это смотрится чем-то фривольным и не обязательным. А вот если понимать, что христианство УМЫШЛЕННО имеет такую структуру, что оно АВТОМАТИЧЕСКИ провоцирует тенденцию массовую потерю веры с ростом грамотности населения, тогда становится понятным невозможность появления и всё более ускоряющегося прогресса техногенной цивилизации без этого нововведения. А если в Плане была предусмотрена возможность появления техногенной цивилизации, тогда становится понятным необходимость христианства, хотя бы по одной этой причине, хотя есть и другие.
Ответить
3 час.
Майя Majesty
Опять чирикает пиз...бол
Ответить
2 час.
Свежие комментарии