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Очистить кожу до скрипа: кому надо отказаться от гидрофильного масла для лица

Очистить кожу до скрипа: кому надо отказаться от гидрофильного масла для лица

Средства для очищения кожи очень важны. Но если раньше в топе было классическое сочетание пенки или геля для умывания, то сейчас на рынке красоты закрепились гидрофильные масла, перевернувшие представления о демакияже.

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