Очистить кожу до скрипа: кому надо отказаться от гидрофильного масла для лица

Средства для очищения кожи очень важны. Но если раньше в топе было классическое сочетание пенки или геля для умывания, то сейчас на рынке красоты закрепились гидрофильные масла, перевернувшие представления о демакияже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии