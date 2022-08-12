Почти 450 человек задействовано в ликвидации последствий паводка в Амурской области

В Зейском районе за минувшие сутки вода ушла из 33 жилых домов, в селе Ивановка, остаются подтопленными 12 домов и 130 приусадебных участков, еще 19 участков подтоплены в селе Амуро-Балтийск.
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