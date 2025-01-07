Пушилин и Кириенко вручили подарки детям из ДНР в рамках «Елки желаний»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» вручили подарки шестилетней Мирославе и восьмилетнему Даниилу Ганцовым, а также четырехлетней Татьяне Скворцовой.
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